Арестован предполагаемый хозяин наркофермы, которую посещал депутат Резник

Петербургский суд арестовал 28-летнего местного жителя, связанного со скандалом, в котором участвовал депутат городского парламента Максим Резник.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, депутат Резник посещал квартиру, в которой проживает арестованный, там нашли настоящую нарколабораторию.

По версии следствия, не позднее 9 марта мужчина купил части конопли от 6 до 100 грамм. Он хранил их у себя дома для последующей пролажи. Но довести до конца умысел он так и не смог.

Днем 9 марта СМИ сообщали, что Максим Резник был задержан в Адмиралтейском районе, у квартиры, в которой находилась нарколаборатория. Его заметили на фотографии в квартире фигуранта дела, сделанной во время обыска.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый скандал с депутатом Резником далек от завершения: полиция проверяет доказательства его причастности к обороту наркотиков.