Новый скандал с депутатом Резником далек от завершения: полиция проверяет доказательства его причастности к обороту наркотиков

История с петербургским депутатом Максимом Резником, которого полиция застала квартире, где нашли наркотики растительного происхождения, похоже, далека от завершения. Появилась информация о том, что правоохранители располагают доказательствами причастности парламентария к незаконному обороту наркотических средств. О том, что будет проведено расследование, ранее сообщал председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

О новых данных, которые получили правоохранители, в четверг, 11 марта, сообщил 78.ru со ссылкой на источник. Отмечается, что в распоряжении полиции оказались «достоверные доказательства причастности депутата Максима Резника к незаконному обороту наркотических средств».

Уточняется, что полиция проверяет, принадлежат ли пластиковые банки с наркотическим веществом, которые нашли в квартире, депутату. Утверждается, что парламентарий якобы проводил с ним «некие манипуляции». По всей видимости, речь идет о баночках из-под жевательной резинки «Ментос» — кадры с ними ранее появились в распоряжении СМИ.

Отметим, что накануне, 10 марта, председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров горячо пообещал, что и правоохранители, и комиссия по этике ЗакСа проведут расследование.

«Мы ждем материалы», — уточнял Макаров.

При этом спикер призвал депутатов беречь репутацию.

«Я еще раз призываю: не надо шарахаться по сомнительным местам, даже если родственники, говорил не шакалить по иностранным консульствам. На это будут жесткие и достаточно внятные оценки со стороны председателя ЗакСа. Еще раз говорю, что надо всегда думать о своей репутации», — заявил он.

Скандал с участием Максима Резника разгорелся 9 марта. Сначала СМИ сообщили о том, что его задержали во время проверки полиции в квартире, где обнаружили наркотики. В ЗакСе при этом отмечали, что депутат на момент публикаций находился в Мариинском дворце.

В комментарии для «Эха Москвы в Петербурге» Резник сообщил, что полиция проверяла квартиру его родственника. В своем Telegram-канале при этом случившееся он назвал «очередной провокацией».

Между тем, в это далеко не первая история с наркотиками в биографии депутата.