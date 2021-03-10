Спикер ЗакСа Макаров о скандале с депутатом Резником: не надо шарахаться по сомнительным местам и шакалить по иностранным консульствам

Председатель петербургского Законодательного Собрания Вячеслав Макаров прокомментировал скандал с наркотиками, в который попал депутат Максим Резник. Спикер призвал думать о своей репутации и пообещал проверку и расследование.

Инцидент Вячеслав Макаров прокомментировал в ходе брифинга в среду, 10 марта. Он отметил: «Скомканную репутацию не разгладишь никаким утюгом».

«Я еще раз призываю: не надо шарахаться по сомнительным местам, даже если родственники, говорил не шакалить по иностранным консульствам. На это будут жесткие и достаточно внятные оценки со стороны председателя ЗакСа. Еще раз говорю, что надо всегда думать о своей репутации», — заметил Макаров.

При этом спикер добавил, что «безусловно» стоит ждать расследование инцидента со стороны правоохранителей, свою оценку даст и комиссия по этике Законодательного Собрания.

«Мы ждем материалы», — уточнил Макаров.

Как писала Gazeta.SPb, новый скандал с участием депутата Максима Резника разразился накануне, 9 марта. Сначала в СМИ появилась информация о том, что он был задержан во время проверки полиции в квартире-нарколаборатории.

В это же время управление по информации и общественным связям ЗакСа сообщило: Резника не задерживали, он находится в Мариинском дворце.

«Максим Львович Резник сейчас находится в Мариинском дворце. Я недавно с ним разговаривала», — заявила начальник управления Елена Гаврищук.

Позже Резник сообщил «Эхо Москвы в Петербурге» о том, что полиция поверяла квартиру его родственника. В своем Telegram-канале подробно комментировать произошедшее он не стал, заметив, что ждал «очередной провокации».

Тем временем по Telegram-каналам распространилась видеозапись из квартиры в Адмиралтейском районе, где прошел рейд. На ней депутат называет свое имя правоохранителям, убеждает их в том, что забыл удостоверение личности на даче и показывает пропуск в Законодательное Собрание Петербурга. На кадрах также виден и другой мужчина, задержанный силовиком. На видео попали наркотики растительного происхождения, которые находились в квартире.

Gazeta.SPb ранее также писала о том, что это — далеко не первый скандал, связанный с наркотиками, героем которого становится Максим Резник.