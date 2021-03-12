Швеция заявила о военном превосходстве России над НАТО

Швеция заявила о военном превосходстве России над НАТО
Всего от Ленинградской армии ВВС и ПВО в воздушной части парада будет задействовано 28 вертолетов и самолетов. Фото: пресс-служба ЗВО

Шведские специалисты НИИ оборонных исследований, что в случае войны Россия будет иметь превосходство над странами НАТО, если это произойдет в непосредственной близости от Швеции.

Как сообщает телерадиокомпания SVT, аналитиками был выявлен ряд недостатков, которые могут повлиять на ход событий в случае масштабного противостояния между Россией и НАТО. В их число вошли мало количество учений, разница в боевых возможностях входящих в НАТО стран и рассредоточение подразделений НАТО.

Эксперты сымитировали нападение России на Прибалтику через Белоруссию и пришли к выводу, что у РФ в таком случае «есть неплохие шансы на успех».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские специалисты создадут уникальное оружие «Молния».

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