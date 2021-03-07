Российские специалисты создадут уникальное оружие «Молния»

Российское оборонное производство работает над созданием уникального ударного комплекса, разработанного на базе реактивных беспилотников. Оно будет способно стартовать с борта самолета.

Как сообщает РИА Новости, создание оружия «Молния» занимается компания «Кронштадт», которая ранее разработала разведывательно-ударный дрон «Иноходец».

«Молния» будет представлять из себя крылатую ракету. У нее будет удлиненный фюзеляж, реактивный двигатель и складывающееся крыло. Новое оружие можно будет применять с различных носителей — боевых и военно-транспортных самолетов ВКС, с внешних и внутренних подвесок, в том числе из грузовых отсеков.

Дроны будут запускать по цели массово, сразу с нескольких носителей. У них будет возможность обмениваться друг с другом информацией. Одна из главных задач дронов — подавление вражеской ПВО.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле заверили, что у России нет химоружия.