Российские специалисты создадут уникальное оружие «Молния»

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Созданием оружия "Молния" занимается компания "Кронштадт". Фото: wikimedia.org

Российское оборонное производство работает над созданием уникального ударного комплекса, разработанного на базе реактивных беспилотников. Оно будет способно стартовать с борта самолета.

Как сообщает РИА Новости, создание оружия «Молния» занимается компания «Кронштадт», которая ранее разработала разведывательно-ударный дрон «Иноходец».

«Молния» будет представлять из себя крылатую ракету. У нее будет удлиненный фюзеляж, реактивный двигатель и складывающееся крыло. Новое оружие можно будет применять с различных носителей — боевых и военно-транспортных самолетов ВКС, с внешних и внутренних подвесок, в том числе из грузовых отсеков.

Дроны будут запускать по цели массово, сразу с нескольких носителей. У них будет возможность обмениваться друг с другом информацией. Одна из главных задач дронов — подавление вражеской ПВО.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле заверили, что у России нет химоружия.

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