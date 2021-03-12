Минкульт не стал расширять границы охранной зоны на Охтинском мысе

Минкульт не стал расширять границы охранной зоны на Охтинском мысе
Специалисты не нашли оснований для пересмотра границ музея-заповедника. Фото: "Газпром нефть"

Министерство культуры не увидело оснований для расширения границ музея-заповедника Охтинского мыса в Петербурге.

Ведомство направило ответ депутату петербургского ЗакСобрания Борису Вишневскому, который просил расширить границы охранной зоны с 15% на всю территорию мыса. Как пояснили в Минкульте, специалисты не нашли оснований для пересмотра границ музея-заповедника, передает «Петербургский дневник».

В документе говорится, что решение о признании только 15% территории мыса объектом культурного наследия было принято по результатам рассмотрения государственной историко-культурной экспертизы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный поддержал создание археологического музея на Охтинском мысе, есть «но».

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