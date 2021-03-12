В Понтонном подвыпившая мать вонзила нож в грудь собственной дочери

В Понтонном подвыпившая мать вонзила нож в грудь собственной дочери
Женщина напала на дочь с ножом. Фото: unsplash

В Колпинском районе полиция задержала 50-летнюю местную жительницу, пытавшуюся зарезать собственную 27-летнюю дочь.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло вечером 10 марта в квартире дома №30 на улице Александра Товпеко в поселке Понтонный. Мать с дочкой решили вместе выпить. В какой-то момент между родственницами развязалась ссора на фоне неприязненных отношений, но решить конфликт на словах не удалось — мать схватилась за нож. Женщина вонзила орудие в область груди своей дочери.

На место происшествия прибыли медики и полиция. Потерпевшую в состоянии средней тяжести госпитализировали с ножевым ранением и пневмотораксом. А мать задержали.

Возбуждено уголовное дело. Женщину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в квартире на улице Турку обнаружили два трупа.

новости СПб ножевое ранение понтонный


 

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