В Понтонном подвыпившая мать вонзила нож в грудь собственной дочери

В Колпинском районе полиция задержала 50-летнюю местную жительницу, пытавшуюся зарезать собственную 27-летнюю дочь.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло вечером 10 марта в квартире дома №30 на улице Александра Товпеко в поселке Понтонный. Мать с дочкой решили вместе выпить. В какой-то момент между родственницами развязалась ссора на фоне неприязненных отношений, но решить конфликт на словах не удалось — мать схватилась за нож. Женщина вонзила орудие в область груди своей дочери.

На место происшествия прибыли медики и полиция. Потерпевшую в состоянии средней тяжести госпитализировали с ножевым ранением и пневмотораксом. А мать задержали.

Возбуждено уголовное дело. Женщину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в квартире на улице Турку обнаружили два трупа.