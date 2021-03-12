Петербурженка распространяла детскую порнографию с участием своей 10-летней дочери

Петербургская полиция задержала и поместила в изолятор 35-летнюю женщину, подозреваемую в распространении детской порнографии. Жертвой оказалась ее 10-летняя дочь.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, петербурженка с проспекта Кузнецова, работающая кассиром в продуктовом магазине, задержана по подозрению в тяжком преступлении. Установлено, что она фотографировала свою оголенную дочь, чтобы потом продать порнографические снимки. Это происходило в неустановленный период, но не позднее 16 февраля.

Против женщины открыли два уголовных дела — по части 2 статьи 242 УК РФ о распространении порнографических материалов и части 4 статьи 132 УК РФ о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемую поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Понтонном подвыпившая мать вонзила нож в грудь собственной дочери.