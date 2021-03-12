Таможня не пустила в Петербург 11 тонн саженцев стоимостью 1,5 млн

Саженцы растений различных наименований, прибывших на Южный таможенный пост, не прошли контроль. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Саженцы растений различных наименований, прибывших на Южный таможенный пост, не прошли контроль. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Около 11 тонн саженцев не пропустила таможня Петербурга на пути из Словакии. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

В ходе проверки выяснилось, что вместо заявленных в документах 10,5 тонн растений в город пытаются провезти 11,5 тонн. Часть груза оказалась не задекларирована.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Провоз всей партии стоимостью 1,5 млн был остановлен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на таможнях Петербурга собирались очереди из фур с цветами к 8 марта. Только за неделю в город привезли 70 тонн растений.