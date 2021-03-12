Кудрин рассказал, каким будет новый вуз на базе СПбГУ

Кудрин рассказал, каким будет новый вуз на базе СПбГУ
"Миссия нового университета – развивать в России модель свободных искусств и наук", - заявил Кудрин. Фото: сайт Президента России

Глава Счетной палаты РФ и декан факультета свободных искусств и гуманитарных наук СПбГУ Алексей Кудрин рассказал о планах по отделению Смольного от Университета.

По словам Кудрина, вуз, созданный на базе факультета, будет помогать другим образовательным учреждениям внедрять в образовательную программу принципы Liberal Arts (свободных искусств и наук). Сейчас эту модель используют только в РАНХиГС, ТюмГУ, Шанинке (Московской высшей школе социальных и экономических наук) и СПбГУ.

Подход Liberal Arts заключается в том, чтобы научить студентов мыслить за пределами традиционных направлений и дисциплин. Формат обучения отличается от общепринятой жесткой системы лекций, семинаров и домашних заданий, но именно его считают наиболее перспективным.

Напомним, что Ученый совет поддержал реорганизацию факультета. Как отмечает Кудрин, уже абитуриенты 2021 года будут поступать в новый независимый университет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что преподавателям Смольного предоставят выбор: остаться в СПбГУ или перейти в новый университет. Профессор Татьяна Черниговская, к примеру, не намерена покидать альма-матер.

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