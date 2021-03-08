Профессор Татьяна Черниговская останется преподавать в СПбГУ

"Как и многие мои коллеги, я намерена продолжать и научную, и педагогическую деятельность в Санкт-Петербургском государственном университете", - заявила Черниговская. Фото: Instagram @tv_chernigovskaya

"Как и многие мои коллеги, я намерена продолжать и научную, и педагогическую деятельность в Санкт-Петербургском государственном университете", - заявила Черниговская. Фото: Instagram @tv_chernigovskaya

Одна из самых влиятельных женщин в сфере отечественного образования, руководитель Института когнитивных исследований СПбГУ, профессор Татьяна Черниговская прокомментировала отделение факультета свободных наук и искусств СПбГУ. Смольный планирует стать самостоятельным вузом.

Черниговская в беседе с ТАСС заявила, что не рассматривает возможность перехода в новый университет, «как и многие коллеги». Профессор объяснила, что научный фундамент, который столетиями нарабатывался в СПбГУ, по её мнению мнению, невозможно воссоздать с нуля в новом учебном заведении в столь сжатые сроки.

Черниговская также подчеркнула важность пребывания в экосистеме университета. Напомним, что о реорганизации факультета заявил его декан, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от осложнений коронавируса в возрасте 85 лет скончался профессор философского факультета СПбГУ Иосиф Романовский.