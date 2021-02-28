Профессор СПбГУ умер после заражения коронавирусом

Ученому было 85 лет. Он не смог справится с последствиями заболевания.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Иосиф Романовский умер в возрасте 85 лет. Известно, что он перед смертью заразился коронавирусом. Врачи считают, что мужчина умер из-за осложнений. Трагической новостью сегодня, 28 февраля, поделился в социальной сети «Вконтакте» в сообществе Матмха СПбГУ.

Известно, что Романовский родился в Ленинграде и окончил ЛГУ. На протяжении большей части своей жизни профессор работал в университете. В 2002-м году его удостоили звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Романовский является автором более 160 научных и учебно-методических работ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Комздраве рассказали о выходе на плато по коронавирусу в Петербурге. За неделю в больницы Северной столицы доставили 2545 пациентов с коронавирусом и пневмониями.