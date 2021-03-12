Укравший со счетов матери почти 2 млн петербуржец ответит перед судом

Укравший со счетов матери почти 2 млн петербуржец ответит перед судом
Суд рассмотрит дело по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Московский районный суд Петербурга рассмотрит дело петербуржца, укравшего со счетов матери почти 2 млн рублей.

По данным следствия, 21-летний молодой человек получил доступ ко всем счетам матери, сохранив данные ее карты на мобильном телефоне. После он неоднократно переводил средства на принадлежащий ему расчетный счет и ставил их на результаты киберспортивных мероприятий.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города, по такой схеме игроман украл более 1,9 млн рублей.

Суд рассмотрит дело по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская прокуратура организовала проверку после падения школьника со скалодрома в ТЦ. Восьмилетний мальчик сорвался с высоты трех метров, после чего попал в больницу.

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