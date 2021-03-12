Распространявшей порнографию с участием 10-летней дочки кассирше «Вкусвилла» предъявлено обвинение

В Петербурге задержали женщину, которая, предположительно, делала откровенные фотоснимки своей 9-летней дочери и размещала их в интернете. Ей предъявлено обвинение.

Об этом стало известно в пятницу, 12 марта. По данным следствия, осенью прошлого года жительница Красносельского района женщина делала обнаженные снимки дочери и распространяла их в интернете.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ, обвинение предъявлено 35-летней местной жительнице, работающей кассиром в магазине «Вкусвилл», по факту «Незаконного изготовления и оборота порнографических материалов или предметов» и «Насильственных действий сексуального характера в отношения лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Решается вопрос об аресте обвиняемой. Расследование дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец обнаружил дома интимные фото, на которых изображена девятилетняя дочь.