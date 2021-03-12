«Петровский Квартал на воде» признали лучшей новостройкой на северо-западе России

Новостройка также признана одной из лучших в России. Фото: Setl City

Новостройка также признана одной из лучших в России. Фото: Setl City

Также ЖК занял второе место как лучшая новостройка (в категории «среднеэтажные дома») в России.

Жилой комплекс премиум-класса «Петровский Квартал на воде» стал лучшей новостройкой в Северо-Западном федеральном округе среди среднеэтажных домов в рамках строительного конкурса «ТОП ЖК-2021». В этой же категории ЖК занял второе место по всей России. Об этом сообщили в пресс-службе Setl Group.

ЖК «Петровский Квартал на воде», состоящий из трех домов, был введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Он расположен в Петроградском районе на берегу Малой Невы. Жилой комплекс хорошо вписывается в окружающий природный ландшафт благодаря архитектурным решениям и использованным материалам.

Жильцам ЖК доступны камерный сквер с эксклюзивным ландшафтным дизайном и деревянными перголами и красивый сад камней. Напоминаем, что компания Setl Group не первый раз побеждает в конкурсе со своими проектами. В 2020 году лучшей новостройкой признали ЖК Stockholm, построенный на набережной Большой Невки с видом на Елагин остров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ленобласть обещает достроить дома ЖК «Щегловская усадьба» в 2022 году.