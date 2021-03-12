В Германии признали эффективность «Спутника V»

В Германии признали эффективность «Спутника V»
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Журналисты пишут, что российский препарат может оказаться лучше других.

The Times пишет, что российская вакцина от коронавируса «Спутника V» может оказаться эффективнее, чем препарат от AstraZeneca. Об этом заявил глава постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии Томас Мертенс. Он отметил, что российский препарат был создан на основе аденовируса и в ней, в отличие от прививки AstraZeneca, используют два разных вирусных вектора для первой и второй доз.

Эксперт считает, что российские ученые поступили умно, так как их решение обеспечивает эффективность второй инъекции.

«Это хорошая вакцина, и я предполагаю, что ее разрешат к применению в ЕС»,

— рассказал эксперт в интервью Rheinische Post.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве заявили, что «Спутник V» эффективен против британского штамма COVID-19.

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