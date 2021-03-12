В Минздраве заявили, что «Спутник V» эффективен против британского штамма COVID-19

В Минздраве заявили, что &#171;Спутник V&#187; эффективен против британского штамма COVID-19
"Спутник V" оказался эффективен против британского штамма ковида. Фото: правительство Ленобласти

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина для профилактики коронавируса «Спутник V» показала свою эффективность против британской мутации в ходе исследования.

Об этом стало известно в пятницу, 12 марта. Глава ведомства сообщил, что специалисты министерства провели исследование крови добровольцев, привитых препаратом. Результаты научной работы показали, что «Спутник V» одинаково эффективен как против британского штамма, так и против исходного штамма SARS-CoV-2.

Добавим, что российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована уже в 50 государствах с общим населением 1,3 млрд человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцина для профилактики коронавируса Novavax, созданная американскими разработчиками, показала эффективность против британской мутации COVID-19.

британский штамм коронавируса вакцина от коронавируса минздрав Спутник V


 

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