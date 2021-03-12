Вакцина американской компании Novavax оказалась эффективна против британского штамма COVID-19

Вакцина для профилактики коронавируса Novavax, созданная американскими разработчиками, показала эффективность против британской мутации COVID-19.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление биотехнологической компании Novavax, вакцина показала эффективность в 96,4% против исходного штамма коронавируса и 86,3% против британского варианта. В компании заявили, что при тяжелом течении болезни препарат демонстрирует полную эффективность.

Третью фазу испытаний препарата Novavax провели в Великобритании. В исследовании участвовали более 15 тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 84 лет, из них 27% были пожилого возраста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ разбирается в причинах отказа европейских стран от вакцины AstraZeneca.