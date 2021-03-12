ВОЗ разбирается в причинах отказа европейских стран от вакцины AstraZeneca

ВОЗ разбирается в причинах отказа европейских стран от вакцины AstraZeneca
От использования вакцины AstraZeneca отказались несколько стран ЕС. Фото: pixabay

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начали изучать сообщения об отказе ряда стран Евросоюза использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ВОЗ, организация проведет расследование и обязательно публично объявит о своих выводах или изменениях в текущих рекомендациях к использованию вакцин.

Ранее правительство Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата AstraZeneca. Такое решение было принято после смерти привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой пациенты, поставившей вакцину. Вслед за Австрией использование вакцины приостановили Эстония, Латвия, Литва и Люксембург.

В четверг стало известно, что от использования вакцины отказались Дания и Норвегия. В Италии не стали использовать только одну партию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ рассказали о главной ошибке стран в борьбе с COVID-19.

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