В ВОЗ рассказали о главной ошибке стран в борьбе с COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич заявил, что главная ошибка стран в борьбе с COVID-19 — надеяться только на вакцины.

«Базовые меры по обеспечению публичного здоровья остаются основой борьбы с эпидемией: их нужно усиливать», — цитирует его «Лента.ру».

По последним данным, в мире число зараженных коронавирусом достигло 118 240 289 человек, выздоровело 66 983 765 пациентов, умерли 2 623 789 человек.

Россия стала первой страной, зарегистрировавшейся вакцину от коронавируса. Это произошло в августе прошлого года, вакцинация началась в декабре. «Спутник V» занимает второе место по популярности в мире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медицинский регулятор Зимбабве одобрил применение российской вакцины от коронавируса. Известно, что разрешение на экстренное применение получили четыре препарата.