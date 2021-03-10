В Зимбабве будут использовать «Спутник V» для массовой вакцинации

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Разрешения получили четыре препарата, в том числе российский.

Медицинский регулятор Зимбабве одобрил применение российской вакцины от коронавируса. Об этом 9 марта пишет РИА Новости.

Известно, что разрешение на экстренное применение получили четыре препарата: Sinopharm, Sinovac (Китай), Covaxin (Индия) и «Спутник V» (Россия)».

Напоминаем, что Россия стала первой страной, зарегистрировавшейся вакцину от коронавируса. Это произошло в августе 2020 года, вакцинация началась в декабре. Научный журнал Lancet подтвердил безопасность и эффективность препарата.

На данный момент вакцину одобрили более 40 стран. Сейчас ее проверяют страны Евросоюза.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что австрийский регулятор оправдался за сравнение «Спутника V» c «русской рулеткой». Эксперт заверил, что оно никак не связано с качеством препарата.