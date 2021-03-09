Австрийский регулятор оправдался за сравнение «Спутника V» c «русской рулеткой»

Австрийский регулятор оправдался за сравнение &#171;Спутника V&#187; c &#171;русской рулеткой&#187;
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Эксперт заверил, что оно никак не связано с качеством препарата.

Австрийское Агентство здравоохранения и безопасности пищевых продуктов прокомментировало слова главы ведомства Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнивала возможность экстренного одобрения в Австрии «Спутника V» с «русской рулеткой». Регулятор уверяет, что эксперт не хотела говорить ничего плохого о качестве российской вакцины. Об этом сегодня, 9 марта, пишет РИА Новости.

«Констатируем, что это высказывание не относилось к безопасности, качеству и эффективности вакцины «Спутник V «,

— сказал представитель ведомства.

Отмечается, что в российский препарат проходит исследования, чтобы эксперты убедились, что им можно пользоваться без опасений. Напоминаем, что Виртумер-Хохе говорила, что в Австрии не могут выдать национальное разрешение на экстренное применение вакцины, так как это «сравнимо с русской рулеткой».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи Петербурга назвали средний возраст больных COVID-19 в реанимации.

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