Австрийский регулятор оправдался за сравнение «Спутника V» c «русской рулеткой»

Эксперт заверил, что оно никак не связано с качеством препарата.

Австрийское Агентство здравоохранения и безопасности пищевых продуктов прокомментировало слова главы ведомства Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнивала возможность экстренного одобрения в Австрии «Спутника V» с «русской рулеткой». Регулятор уверяет, что эксперт не хотела говорить ничего плохого о качестве российской вакцины. Об этом сегодня, 9 марта, пишет РИА Новости.

«Констатируем, что это высказывание не относилось к безопасности, качеству и эффективности вакцины «Спутник V «,

— сказал представитель ведомства.

Отмечается, что в российский препарат проходит исследования, чтобы эксперты убедились, что им можно пользоваться без опасений. Напоминаем, что Виртумер-Хохе говорила, что в Австрии не могут выдать национальное разрешение на экстренное применение вакцины, так как это «сравнимо с русской рулеткой».

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