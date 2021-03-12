Омбудсмен Москвы поддержала идею четырёхдневной рабочей недели, но только для женщин

Омбудсмен Москвы поддержала идею четырёхдневной рабочей недели, но только для женщин
У женщин может появиться еще один выходной. Фото: pixabay

Она отметила, что многим россиянкам приходится совмещать работу с делами по дому.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева поддержала идею введения четырехдневной рабочей недели для женщин. С таким заявлением она выступила в ходе круглого стола, посвященному женщинам на руководящих позициях.

Потяева отметила, что идея вызывает много споров, но она выступает «за» четырёхдневную рабочую неделю для женщин, ведь им приходится совмещать работу с заботами по дому.

Омбудсмен уверена, что инициативу будут еще много раз обсуждать и она считает, что перемены будут касаться не только Москвы, но и других регионов России.

«Мы изготовим какой-нибудь интересный опросный лист и проведем опрос тех, кто придет к нам в аппарат по этой теме»,

— прокомментировала Потяева ТАСС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что почти половина россиян не против перейти на четырехдневку.

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