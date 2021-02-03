Почти половина россиян не против перейти на четырехдневку

Почти половина россиян не против перейти на четырехдневку
Россияне не против отдыхать на один день больше. Фото: pixabay.com

Около 48% россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю. На данный момент по такому плану работает 4% предприятий и еще 13% планируют ввести данную норму.

Об этом стало известно в среду, 3 февраля. Согласно исследованию сервиса по поиску работы Superjob, только одна компания из 100 ввела сокращенную рабочую неделю, но позже вернулась к пятидневному формату. Другие 13% компаний обсуждали нововведение. В итоге, 9% отказались от такой затеи, а другие 4% оставили вопрос на рассмотрении.

Кроме этого, опрос россиян показал, что 70% респондентов считают четырехдневную рабочую неделю нормой, так как успели бы выполнить пятидневный план за четыре дня.

Лишний выходной день россияне планируют проводить с семьей. Такой вариант выбрали 32%. Другие 18% опрошенных выбрали бы подработку, еще 13% – хотят углубиться в изучение языков и саморазвитие. 10% не против заняться спортом и остальные 7% посвятили себя бы домашним делам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об успехах в экономике России во время пандемии коронавируса.

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