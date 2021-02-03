Bloomberg рассказал об успехах экономики России во время пандемии Covid-19

Российская экономика во врем пандемии коронавирусной инфекции потерпела меньший урон по сравнению с показателями других стран в 2020 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным специалистов, главным плюсом для экономики России стало то, что власти не стали вводить полный локдаун во второй половине года. В целом, валовый внутренний продукт страны за 2020 год сократился на 3,1%. Эксперты ожидали большего падения.

Таким образом, российская экономика больше всего пострадала в первой половине года. На показатели повлияли жесткие ограничительные меры, а также падение спроса на нефть.

Как подчеркнули эксперты, показатели стран в еврозоне упали вдвое по сравнению с Россией. Также России предрекают экономический рост на 3% в текущем году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в России подорожают импортные товары из-за роста цен на морские перевозки.