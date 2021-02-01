В России подорожают импортные товары из-за роста стоимости морских перевозок

Как указывает эксперт, реальное подорожание товаров окажется гораздо меньше, чем рост тарифов на морские перевозки. Фото: pixabay

Как указывает эксперт, реальное подорожание товаров окажется гораздо меньше, чем рост тарифов на морские перевозки. Фото: pixabay

В России резко выросли цены на контейнерные морские перевозки, что вскоре обернется подорожанием ряда категорий товаров. В первую очередь это затронет готовую импортируемую продукцию — бытовую технику, обувь и одежду.

Как сообщает РБК, стоимость поставок за один контейнер к концу 2020 года выросла с 1,5 тыс. до 9 тыс. долларов.

По словам главы представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group Глеба Мишина, в среднем такой контейнер вмещает 60-70 холодильников. Получается, что наценка на перевозку каждого холодильника составит более 100 долларов.

Мишин отметил, что производитель долгое время пытался сдерживать рост цен за счет собственных ресурсов, считая, что подорожание — временное явление. Впрочем, как указывает эксперт, реальное подорожание товаров окажется гораздо меньше, чем рост тарифов на морские перевозки.

Основатель компании Zenden Group заявил, что цены в торговых точках поднимутся на 2-20%. В то же время исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов говорит о росте цен на 2-3%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, какие продукты подорожали больше всего в России после Нового года.