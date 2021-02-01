Стало известно, какие продукты подорожали больше всего в России после Нового года

Минсельхоз России назвал продукты питания, которые возросли больше других в цене за первый месяц нового года.

Как сообщает газета «Известия», резкое подорожание было зафиксировано на овощи и макаронные изделия. Правительство пока что не планирует вводить новые ограничительные меры из-за этого.

Например, огурцы в целом по стране подорожали на 9,7%. Килограмм овоща теперь можно купить в среднем за 107,3 рубля. Цены возросли и на картофель. Теперь культура стоит на 16,5 рублей дороже (8,4%).

Макаронные изделия взлетели в цене на 6,6%. Теперь покупателям придется выложить 42,5 рублей за один килограмм. Однако в министерстве такое подорожание оценили как стабильное.

«Наибольшую динамику в январе демонстрирует овощная группа. Это носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года», – заключили в Минсельхозе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно, какие продукты могут подорожать в 2021 году.