В Москве сирота украла блины, подавилась ими и умерла

Девочка из-за ряда причин не могла есть твердую пищу, ее кормили только протертой.

В одном из детских домов в Москве умерла 16-летняя сирота, которая подавилась украденными блинами. Об этом сегодня, 12 марта, пишет «Московский комсомолец», ссылаясь на собственные источники.

Все случилось 11 марта. Воспитанница детского дома прокралась на кухню, где готовили блины для других детей, украла несколько и начала есть. Так как подросток болела, она не могла пережевывать пищу, что и стало причиной инцидента – девочка подавилась.

Ей вызвали скорую помощь, но врачи не смогли спасти жизнь сироты. Пациентка скончалась. Напоминаем, что в прошлом году умерла москвичка, которая подавилась пирожными. Она пыталась съесть как можно больше на скорость в рамках конкурса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Китае обнаружили останки ихтиозавра, который погиб, подавившись талаттозавром.