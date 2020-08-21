В Китае обнаружили останки ихтиозавра, который погиб, подавившись талаттозавром

66 млн лет назад мир выглядел совсем иначе. Фото: pixabay.com

66 млн лет назад мир выглядел совсем иначе. Фото: pixabay.com

Китайские палеонтологи смогли обнаружить интересную находку — внутри останков одного доисторического существа были найдены остатки еще одного.

Специалисты нашли скелет ихтиозавра возрастом приблизительно 240 миллиона лет. При исследовании стало понятно, что костей представлено слишком много. Позднее выяснилось, что это был еще один скелет, принадлежавший морской рептилии — таллатозавру. Об этом сообщает iScience.

Предположительно, ихтиозавр не рассчитал свои силы и хотел заглотить свою жертву целиком, но подавился и погиб. На такие мысли ученых натолкнул факт того, что останки рептилии не оказались затронуты желудочной кислотой.

Стоит отметить, что для исследователей данный уникальный случай является большой удачей, ведь окаменелости талаттозавров в настоящее время обнаружить практически нереально.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что палеонтологи из Британии заявили об открытии нового вида динозавров.