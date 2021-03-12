Суд обязал владельцев «Чугунолитейного цеха» отремонтировать здание

Здание должны привести в порядок за три года. Фото: pixabay

Здание должны привести в порядок за три года. Фото: pixabay

Объект находится в аварийном состоянии, но им никто не занимается.

Выборгский районный суд обязал владельцев объекта культурного наследия «Чугунолитейного цеха» привести здание в порядок, а также выплатить судебные неустойки. Об этом сегодня, 12 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В суд обратились сотрудники КГИОП, которые заявили о неудовлетворительном состоянии исторического здания, собственниками которого являются Арина Николаева и ООО «Нордвестстрой». Известно, что фасады объекта затянуты строительной сеткой и оно нуждается в ремонте.

Суд встал на сторону КГИОП, отметив, что первоочередные противоаварийные работы необходимо провести в течение года, а в течение трех – завершить их полностью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти создадут Единого генподрядчика для расселения аварийных домов.