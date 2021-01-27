В Ленобласти создадут Единого генподрядчика для расселения аварийных домов

В Ленобласти создадут Единого генподрядчика для расселения аварийных домов
Когда именно подрядная организация будет сформирована, пока неизвестно. Фото: pixabay

В среду, 27 января стало известно, что в Ленинградской области появится Единый генеральный подрядчик для строительства домов по программе расселения аварийного жилья.

Как заявил в ходе пресс-конференции заместитель председателя регионального правительства Михаил Москвин, в понедельник, 25 января, прошел наблюдательный совет Ле­нинг­радс­кого об­ласт­ного агентства ипо­теч­но­го жи­лищ­но­го кре­ди­то­ва­ния» (Ленобл­АИЖК»), по итогам которого приняли решение о создании государственной подрядной организации, которая займется расселением аварийного жилья.

Данная структура будет подготавливать документацию для получения разрешений на строительство и на ввод домов, а также контролировать строительный процесс. Благодаря этому удастся решить проблему со сторонними подрядчиками, которые нередко банкротятся или нарушают условия договора, из-за чего граждане вынуждены длительное время ожидать переезда. При этом увеличения расходов или штата управленческого аппарата не должно произойти, поскольку этим вопросом займутся сотрудники структур ЛеноблАИЖК, являющиеся совместителями в управлении проектами Агентства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в этом году в Ленобласти из аварийных домов планируется расселить 2 тысячи человек.

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