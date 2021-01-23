В Ленобласти из аварийного жилья переселят около 2 тыс. человек в этом году

В Ленобласти из аварийного жилья переселят около 2 тыс. человек в этом году
Жители Ленобласти получат новые квартиры. Фото: pixabay

В Ленинградской области продолжается программа расселения аварийного фонда. Новые квартиры в 2021 году планируют получить около 2 тыс. жителей региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, первый этап программы на два года выполнен на 100%. Из аварийного жилья смогли переехать 1,5 тыс. человек. Кроме этого, вместо 529 непригодных квартир на вторичном рынке власти купили 20 тыс. «квадратов» оптимального жилья.

Напомним, что на данный момент начинается второй этап программы. Планируется расселить за год около 2 тыс. человек. Жилье для людей будет приобретаться на вторичном рынке и в новостройках.

В целом, до 2025 года в регионе должны расселить 15,5 тыс. жителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург попал в топ-3 городов по росту цен на первичное жилье.

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