Дворы Петербурга убирают более 7 тысяч человек

Дворы города будут убирать от снега более 7 тысяч дворников. Фото: Baltphоto/Валентин Егоршин

Дворы города будут убирать от снега более 7 тысяч дворников. Фото: Baltphоto/Валентин Егоршин

В городе очередной снегопад, так что специалисты ликвидируют его последствия.

В Санкт-Петербурге сегодня, 12 марта, снова выпал снег. В связи с погодными условиями особое внимание уделили уборке дворов, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что внутриквартальные территории приводят в порядок более семи тысяч дворников. Им помогают 579 средств малой механизации и 650 единиц уборочной техники. Чтобы избавиться от гололедицы, было использовано 539 тонн противогололедных материалов.

Кровельщики тем временем занимаются очисткой карнизных свесов, водосточных систем, чтобы обезопасить горожан. Они успели почистить 314 крыш.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителей Петербурга в субботу ждут снег и дождь. В течение дня будет преимущественно облачно. Ночью ожидаются снег и мокрый снег, а утром синоптики прогнозируют дождь, днем переходящий в небольшой, а местами умеренный мокрый снег с дождем.