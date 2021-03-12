Жителей Петербурга в субботу ждут снег и дождь

В субботу, 13 марта, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», петеребуржцев ждет не самая приятная погода.

В течение дня будет преимущественно облачно. Ночью ожидаются снег и мокрый снег, а утром синоптики прогнозируют дождь, днем переходящий в небольшой, а местами умеренный мокрый снег с дождем. В некоторых района города существует опасность налипания мокрого снега, стоит быть осторожными и пешеходам, и автомобилистам.

Ветер остается южным и юго-западным, ночью будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, днем немного успокоится до 6-11 м/с. Температура воздуха в ночное время понизится до -1…-3 градусов, в течение дня столбики термометра поднимутся до +2…+4 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петребург пришел теплый атмосферный фронт.