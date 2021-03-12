Теплый атмосферный фронт надвигается на Петербург: 12 марта будет снег и оттепель

Сегодня, 12 марта, за погоду в Северной столице будет отвечать надвигающийся теплый фронт. Благодаря его стараниям в городе ожидается снег и оттепель.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, погода сегодня будет не самая благоприятная: усиление ветра, снег, метель, резкое падение атмосферного давления и оттепель в вечернее время.

Такая погода ожидается в связи с надвигающимся с запады теплым атмосферным фронтом. В условиях облачной погоды пройдет снег, местами будет слабая метель, а температура воздуха на улице покажет активный рост.

Столбики термометров сегодня покажут от нуля до минус 2 градусов. В Ленобласти будет от минус 4 до плюс 1 градусов. Порывы юго-восточного ветра достигнут 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление будет резко падать и составит 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский синоптик назвал сроки наступления весны в городе.