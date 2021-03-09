Петербургский синоптик назвал сроки наступления весны в городе

Главный городской синоптик Александр Колесов спрогнозировал погоду на март и рассказал, когда петербуржцам ждать потепления.

По словам синоптика, которые приводит «Комсомольская правда», наступившие на днях морозы продержатся в Северной столице до конца рабочей недели. Он отметил, что в холодной погоде виноват антициклон. В ночь на 10 марта в городе подморозит до минус 22 градусов. А следующей ночью ожидается до минус 18 градусов.

Колесов отметил, что небольшое потепление придет в город на Неве в эту пятницу. Температура воздуха повысится за счет циклонов, надвигающихся на Петербург с запада. Но циклон принесет не только тепло, но и снег с сильным ветром. Тем не менее, в последний день рабочей недели потеплеет до минус 2 градусов.

А с приходом выходных в Петербурге установится положительная дневная температура. В субботу будет до плюс 4 градусов, мокрый снег и дожди. В дальнейшем погода станет более весенней с плюсом днем и минусом ночью. Сильных морозов больше не будет. Настоящая весна ждет петербуржцев в апреле.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мороз и снег ожидаются в Петербурге 9 марта.