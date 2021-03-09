Мороз и снег ожидаются в Петербурге 9 марта

Зима не спешит уходить. В понедельник, 9 марта, в Петербурге ожидается переменная облачность. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его прогнозу, существенных осадков не ожидается, лишь на западе области местами пройдет небольшой снег.

«Синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться в противоборстве облачного и снежного циклона с запада и морозного и солнечного антициклона с востока», — рассказал синоптик.

Температурный фон ожидается на 9-10 градусов ниже климатической нормы.

Днем столбики термометров покажут -9…-11 градусов.

Ветер северо-восточного направления подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.