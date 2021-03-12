В честь юбилея «Магистрали северной столицы» состоится залп из пушки Петропавловской крепости

В честь юбилея &#171;Магистрали северной столицы&#187; состоится залп из пушки Петропавловской крепости
Компания отвечает за строительство и эксплуатацию ЗСД. Фото: Baltphoto

Компания отпразднует десять лет со дня основания.

ООО «Магистраль северной столицы» 14 марта отпразднует десятилетний юбилей. В честь этого прогремит залп из пушки Петропавловской крепости, о чем сообщили в пресс-службе компании.

МСС отвечает за строительство и эксплуатацию внутригородской магистрали Западный скоростной диаметр. Сейчас ЗСД пользуются сотни тысяч автомобилистов, по ней проезжают почти сто миллионов раз в год.

Известно, что удалось реализовать более 800 тысяч транспондеров, 92% водителей предпочитают расплачиваться бортовыми электронными устройствами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге проектируют съезд с ЗСД к намыву на Васильевском острове. Всего в проект планировки по намыву попали 160 гектаров территории, при этом 8,6 из них выделены под дорожную развязку.

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