В честь юбилея «Магистрали северной столицы» состоится залп из пушки Петропавловской крепости

Компания отпразднует десять лет со дня основания.

ООО «Магистраль северной столицы» 14 марта отпразднует десятилетний юбилей. В честь этого прогремит залп из пушки Петропавловской крепости, о чем сообщили в пресс-службе компании.

МСС отвечает за строительство и эксплуатацию внутригородской магистрали Западный скоростной диаметр. Сейчас ЗСД пользуются сотни тысяч автомобилистов, по ней проезжают почти сто миллионов раз в год.

Известно, что удалось реализовать более 800 тысяч транспондеров, 92% водителей предпочитают расплачиваться бортовыми электронными устройствами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге проектируют съезд с ЗСД к намыву на Васильевском острове. Всего в проект планировки по намыву попали 160 гектаров территории, при этом 8,6 из них выделены под дорожную развязку.