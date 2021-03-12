В Петербурге суд не стал арестовывать одного из подозреваемых в изнасиловании 16-летней

В Петербурге суд не стал арестовывать одного из подозреваемых в изнасиловании 16-летней
В Петербурге суд не стал арестовывать обвиняемого в изнасиловании. Фото: pixabay

Приморский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении 17-летнего молодого человека, обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки.

Следствие настаивало на под стражу. Однако инстанция избрала запрет определённых действий. Мера пресечения будет действовать до 11 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Несовершеннолетний обвиняется в изнасиловании 16-летней девушки во время вписки в её квартире. Вместе с ним в полицию доставили 19-летнего студента и 18-летнего школьника. О случившемся сообщила мать потерпевшей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургская полиция подозревает 18-летнего местного жителя в попытке изнасилования несовершеннолетней девочки. Заявитель рассказал, что некий молодой человек пытался изнасиловать его 15-летнюю дочь, когда та была в гостях у подруги.

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