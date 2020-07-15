Юноша пытался изнасиловать школьницу на «вписке» в Шушарах

Петербургская полиция подозревает 18-летнего местного жителя в попытке изнасилования несовершеннолетней девочки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно gazeta.spb.ru, во вторник утром, 14 июля, в полицию обратился 36-летний мужчина. Заявитель рассказал, что некий молодой человек пытался изнасиловать его 15-летнюю дочь, когда та была в гостях у подруги. Девочка также была избита.

Подозреваемым оказался юный житель Шушар, которому исполнилось 18 лет месяц назад. Вскоре он был задержан полицией на месте происшествия. Там же были изъяты три пивные бутылки и одна бутылка из-под водки.

Пострадавшая пройдет медицинское освидетельствование. Материалы дела направлены в Следственный комитет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина из психушки изнасиловал пенсионерку в Новой Ладоге.