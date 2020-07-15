Мужчина из психушки изнасиловал пенсионерку в Новой Ладоге

В Волховском районе Ленобласти пожилая жительница заявила в об изнасиловании. Стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении.
Инцидент произошел во вторник, 14 июля, в городе Новая Ладога. В отдел полиции обратилась 71-летняя женщина с заявлением о том, что ее изнасиловал малознакомый мужчина.
Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 64-летний житель Петербурга, которого в прошлом направляли на принудительное психиатрическое лечение.
Возбуждено уголовное дело об изнасиловании.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице рецидивист напал на пенсионера из-за сумки с продуктами. Он руками избил пожилого жителя.