Мужчина из психушки изнасиловал пенсионерку в Новой Ладоге

В Волховском районе Ленобласти пожилая жительница заявила в об изнасиловании. Стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении.

Инцидент произошел во вторник, 14 июля, в городе Новая Ладога. В отдел полиции обратилась 71-летняя женщина с заявлением о том, что ее изнасиловал малознакомый мужчина.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 64-летний житель Петербурга, которого в прошлом направляли на принудительное психиатрическое лечение.

Возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице рецидивист напал на пенсионера из-за сумки с продуктами. Он руками избил пожилого жителя.