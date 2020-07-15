В Петербурге рецидивист избил пенсионера из-за сумки с продуктами

В Петербурге рецидивист избил пенсионера из-за сумки с продуктами
Полицейские задержали пьяного мужчину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге правоохранители задержали рецидивиста, который избил пенсионера. Мужчина напал на прохожего из-за сумки с продуктами.

Инцидент произошел в понедельник, 13 июля, около дома №78 по Октябрьской набережной. В отдел полиции обратился 70-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестные избили его, а после отобрали сумку.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие на место происшествия полицейские задержали 47-летнего жителя в нетрезвом виде. Безработный мужчины был неоднократно судим.

По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «автоподставщики» заставили пожилого петербуржца отдать 70 тысяч. Злоумышленники заявили, что пенсионер якобы попал в ДТП и повредил зеркало на их черной машине.

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