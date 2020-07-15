«Автоподставщики» заставили пожилого петербуржца отдать 70 тысяч

В Красносельском районе Петербурга полицейские начали розыск «автоподставщиков». Их жертвой стал 79-летний мужчина.

Во вторник, 14 июля, в отдел полиции обратился пожилой житель. Он рассказал, что припарковал свою машину во дворе дома на Маршала Жукова. В этот момент к нему подошли трое неизвестных и заявили, что он якобы попал в ДТП и повредил зеркало на их черной машине.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, наивный водитель передал вымогателям 70 тыс. рублей. Однако на самом деле участником ДТП он не был.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино трое в масках похитили у прохожего часы и золотой крест. Перед этим неизвестные избили мужчину дубинками.