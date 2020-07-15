В Колпино трое в масках похитили у прохожего часы и золотой крест

В Колпинском районе Петербурга трое неизвестных напали на прохожего. Мужчину госпитализировали.

Инцидент произошел в понедельник, 13 июля, у дома №18 по проспекту Ленина. Неизвестные в масках избили мужчину дубинками, после чего скрылись на авто марки Mercedes. Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские обнаружили 49-летнего мужчину. Его доставили в мед учреждение в удовлетворительном состоянии.

На следующий день потерпевший обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные похитили у него часы, золотую цепочку и крест. Сумму ущерба он оценил в 607 тыс. рублей.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Полицейские начали розыск злоумышленников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержан несостоявшийся грабитель с игрушечным пистолетом.