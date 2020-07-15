В Петербурге задержан несостоявшийся грабитель с игрушечным пистолетом

Петербургские полицейские задержали злоумышленника, который напал на магазин с игрушечным пистолетом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло во вторник вечером, 14 июля, в магазине, расположенном в доме №143 по проспекту Ветеранов. Хозяйка магазина рассказала полиции, что в помещении к ней подошел неизвестный с предметом, похожим на пистолет. Он попросил отдать ему деньги из кассы, однако, получив отказ, он поспешил убежать, так ничего и не похитив.

Через несколько минут после звонка женщины в полицию участковый задержал подозреваемого в квартире дома на улице Пограничника Гарькавого. Им оказался 33-летний мужчина с темным прошлым.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Васильевском острове пьянчуги перепугали всех стрельбой.