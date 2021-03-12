Из туберкулезной больнице на Тореза во время пожара эвакуировали 25 человек

В Городской туберкулезной больнице №2 на проспекте Тореза, 93 произошел пожар.

Сообщение о задымлении в одном из палат больницы поступило в 20:51. В помещении площадью 30 квадратных метров горела обстановка на площади 20 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

В ликвидации пожара участвовали 57 специалистов, из них 40 сотрудников МЧС.

С этажа, где произошло возгорание эвакуировали 25 человек. Справиться с огнем удалось в 21:04 с помощью 14 единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

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