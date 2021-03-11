При ночном пожаре в квартире-студии на Плесецкой погиб мужчина

Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП, но жильца спасти не удалось. Фото: Pixabay

Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП, но жильца спасти не удалось. Фото: Pixabay

Сегодня ночью в Приморском районе Петербурга произошел крупный пожар в жилом доме. В сгоревшей квартире нашли тело мужчины.

Возгорание случилось в четверг, 11 марта, в доме №10 на Плесецкой улице. Огонь разгорелся на 22-м этаже 24-этажного здания. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 2:28. Ликвидировать пожар удалось только в 3:49, огонь тушили 18 спасателей.

Как сообщил 78.ru, в квартире обнаружили тело 44-летнего мужчины. Обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в студии на Плесецкой улице горела обстановка на площади 12 «квадратов».