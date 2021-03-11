Квартиру-студию на Плесецкой тушили 18 пожарных

В Приморском районе Петербурга загорелась квартира-студия. Спасатели боролись с огнем полтора часа.

Возгорание случилось в четверг, 11 марта, в доме №10 на Плесецкой улице. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 2:28. К месту происшествия были направлены 18 сотрудников на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, прибывшие спасатели установили, что в студии площадью 18 квадратных метров горела обстановка на площади 12 «квадратов».

К 3:49 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудник правоохранительных органов вынес мужчину и женщину из горящего здания в Ленобласти.