Квартиру-студию на Плесецкой тушили 18 пожарных

Квартиру-студию на Плесецкой тушили 18 пожарных
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Приморском районе Петербурга загорелась квартира-студия. Спасатели боролись с огнем полтора часа.

Возгорание случилось в четверг, 11 марта, в доме №10 на Плесецкой улице. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 2:28. К месту происшествия были направлены 18 сотрудников на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, прибывшие спасатели установили, что в студии площадью 18 квадратных метров горела обстановка на площади 12 «квадратов».

К 3:49 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудник правоохранительных органов вынес мужчину и женщину из горящего здания в Ленобласти.

ГУ МЧС России по Петербургу новости СПб спасатели


 

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