Полицейский из Ленобласти спас двух человек из огня

Полицейский из Ленобласти спас двух человек из огня
Сотрудники МЧС потушили огонь. Фото: Baltphoto/ Irina Motina

Сотрудник правоохранительных органов вынес из горящего здания мужчину и женщину.

В Кингисеппском районе произошел серьезный пожар, в результате которого чуть не погибли два человека. Их жизни спас полицейский, проживающий с ними в одном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось в деревне Большая Пустомержа в квартире на Молодежной улице. Там произошел пожар – в квартире в этот момент находились 56-летний мужчина и 48-летняя женщина. Они могли погибнуть, если бы им не помог покинуть помещение сотрудник правоохранительных органов.

Позже на место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что росгвардейцы спасли троих людей из горящего дома в Колпино. Сержанты полиции Александр Иванов и Максим Левченко, находясь на маршруте патрулирования, увидели густой черный дым над одним из частных домов.

ленинградская область новости СПб пожар полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Япония помянет жертв землетрясения и цунами 2011 года
Женщина пострадала в ДТП с трактором-«перевертышем» и легковушкой ...
В четверг Пулково работает без отмен и задержек
Полицейский из Ленобласти спас двух человек из огня
Дом Скрипаля выставят на продажу после 13 тысяч часов уборки
Попова призвала продолжать носить маски
В России подростка оштрафовали на 150 тысяч рублей из-за надписи о Путине
В Петербурге за мартовские праздники задержали 250 пьяных водителей