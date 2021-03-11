Полицейский из Ленобласти спас двух человек из огня

Сотрудник правоохранительных органов вынес из горящего здания мужчину и женщину.

В Кингисеппском районе произошел серьезный пожар, в результате которого чуть не погибли два человека. Их жизни спас полицейский, проживающий с ними в одном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось в деревне Большая Пустомержа в квартире на Молодежной улице. Там произошел пожар – в квартире в этот момент находились 56-летний мужчина и 48-летняя женщина. Они могли погибнуть, если бы им не помог покинуть помещение сотрудник правоохранительных органов.

Позже на место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что росгвардейцы спасли троих людей из горящего дома в Колпино. Сержанты полиции Александр Иванов и Максим Левченко, находясь на маршруте патрулирования, увидели густой черный дым над одним из частных домов.