Росгвардейцы спасли троих людей из горящего дома в Колпино

Благодаря бдительности, а также четким, грамотным и своевременным действиям сотрудников вневедомственной охраны удалось избежать жертв среди граждан и предотвратить взрыв газа. Фото: пресс-служба УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Благодаря бдительности, а также четким, грамотным и своевременным действиям сотрудников вневедомственной охраны удалось избежать жертв среди граждан и предотвратить взрыв газа. Фото: пресс-служба УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Около 11 часов 10 марта в Колпинском районе Северной столицы загорелся один из частных домов на улице Победы в посёлке Понтонный. Благодаря сотрудникам Росгвардии из огня спаслись трое человек.

Сержанты полиции Александр Иванов и Максим Левченко, находясь на маршруте патрулирования, увидели густой черный дым над одним из частных домов. Подъехав к месту возгорания, росгвардейцы обнаружили, что языки пламени уже вырываются из окон здания. Стражи порядка вызвали пожарных и скорую, но не стали дожидаться их прибытия и бросились на помощь людям, оставшимся в доме.

Максим и Александр спасли мужчину со сломанной ногой и двух женщин. Кроме того, они успели рассмотреть 7 газовых баллонов, которые перетащили на безопасное расстояние, и отключили электричество и газ в доме. После ликвидации очага возгорания сотрудники Росгвардии вернулись к патрулированию территории.