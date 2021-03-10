Росгвардейцы спасли троих людей из горящего дома в Колпино

Росгвардейцы спасли троих людей из горящего дома в Колпино
Благодаря бдительности, а также четким, грамотным и своевременным действиям сотрудников вневедомственной охраны удалось избежать жертв среди граждан и предотвратить взрыв газа. Фото: пресс-служба УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Около 11 часов 10 марта в Колпинском районе Северной столицы загорелся один из частных домов на улице Победы в посёлке Понтонный. Благодаря сотрудникам Росгвардии из огня спаслись трое человек.

Сержанты полиции Александр Иванов и Максим Левченко, находясь на маршруте патрулирования, увидели густой черный дым над одним из частных домов. Подъехав к месту возгорания, росгвардейцы обнаружили, что языки пламени уже вырываются из окон здания. Стражи порядка вызвали пожарных и скорую, но не стали дожидаться их прибытия и бросились на помощь людям, оставшимся в доме.

Максим и Александр спасли мужчину со сломанной ногой и двух женщин. Кроме того, они успели рассмотреть 7 газовых баллонов, которые перетащили на безопасное расстояние, и отключили электричество и газ в доме. После ликвидации очага возгорания сотрудники Росгвардии вернулись к патрулированию территории.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция разыскивают поджигателей иномарок на Петергофском шоссе.
колпино новости СПб пожар росгвардия спасение людей


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Яндекс» запустил собственную платежную систему
Петербурженка подала иск к КГИОП после отказа включения в перечень ...
Эксперт рассказала, где «ловить» северное сияние в Ленобласти
В Петербурге снова изменили сферы деятельности вице-губернаторов
Росгвардейцы спасли троих людей из горящего дома в Колпино
В Ленобласти еще 130 человек подхватили коронавирус
Кредиторы компании ООО «Простор» требуют называть одного из них ...
Число вакансий в общепите Петербурга увеличилось на 64%